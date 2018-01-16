В РФ на границе с Украиной завтра перекроют трассу для посадки истребителей

В Ростовской области РФ на границе с оккупированным Донбассом завтра перекроют движение на трассе А-260 в связи с приземлением боевой авиации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщает Управление федеральных автомобильных дорог «Азов».

«17 января 2018 года в связи с проведением летных учений на федеральной автодороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной в районе станицы Тацинская будет ограничено движение для всех видов транспорта. С 11:55 до 13:30 будет полностью перекрыт проезд на участке с 257 по 260 км трассы», - говорится в сообщении.

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Российские дорожники «приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать маршрут движения».

В то же время, по данным Минобороны РФ, 17 января экипажи истребителей Су-30СМ, Су-27 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнят посадку самолета на транспортную автомагистраль в Ростовской области.

«Эскадрильи и зенитные ракетные дивизионы соединений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа принимают участие в масштабном тактическом учении, которое проводится на территории Ростовской области и Краснодарского края», - говорится в сообщении. В нем задействованы вертолетные эскадрильи соединения армейской авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35.

Кроме этого сообщается, что на территории Ростовской области началось тактическое учение с подразделениями 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

По сигналу тревоги расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМ1 покинули расположение воинской части и совершили марш в назначенный район. На маршруте военнослужащие отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, действия при налетах авиации, преодоление зараженных участков местности. В назначенном районе боевые расчеты ЗРК выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях.

В ходе учения зенитчикам также предстоит выполнить комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций, боевым расчетам комплексов С-300ПМ1 необходимо будет обнаружить цели на значительном удалении и поразить их, выполнив электронные пуски.

Всего в учении задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.