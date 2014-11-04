В США взволнованы сообщениями о десятках военных грузовиков на Донбассе

В Государственном департаменте США обеспокоены появлением новых грузовиков с оружием и боеприпасами на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Госдепартамента Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинга проходила на сайте Госдепа).

Она прокомментировала появление в Украине в течение последних нескольких дней новых грузовиков, которые перевозили вооружение. "Мы взволнованы сообщениями о десятках военных грузовиков без опознавательных знаков в восточной Украине, которые перевозили тяжелое вооружение и боеприпасы", - сказала Псаки.

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По ее словам, Россия сделала несколько комментариев на прошлой неделе и в выходные дни по поводу так называемых "выборов". По убеждению Псаки, реакция России на эти "выборы" противоречила как букве, так и духу Минских договоренностей.

Кроме того, сообщила представитель Госдепа, в США обеспокоены, что пророссийские террористы продолжают прибегать к агрессии, и именно эти действия являются предметом обсуждения с представителями российской власти во время всех встреч.