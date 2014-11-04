Оснований для отмены санкций пока нет - посол ЕС в России

Об этом сказал посол Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас во время выступления в Каунасском технологическом университете, сообщает литовское издание Delfi.

"Наша позиция всегда была последовательной: в зависимости от ситуации на востоке Украины, от того, как Россия будет способствовать или не способствовать стабилизации ситуации, ЕС примет решение о пересмотре санкций в том или ином направлении", - отметил он.

По словам Ушацкаса, оснований для отмены санкций пока нет, поскольку напрямую Москва еще не признала результаты "выборов", и с одной стороны говорит об уважении к волеизъявлению людей, с другой - об уважении к территориальной целостности Украины.

"Воплощение в жизнь Минских договоренностей и стабилизация ситуации в Украине - вот что стало бы основанием для пересмотра санкций - сказал дипломат, - Наша оценка однозначна: выборы, которые прошли без соответствия законодательству Украины противоречат Минскому меморандуму. Мы, ЕС, оцениваем эти выборы негативно , мы их не признаем, и это становится еще одним препятствием на пути к мирному урегулированию ".

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Напомним, новый руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини, которая приобрела полномочия в субботу, жестко осудила так называемые "выборы", которые состоялись в "ДНР" и "ЛНР", и назвала их преградой на пути к миру.

Ранее в СМИ сообщалось, что ЕС может усилить санкции, если Россия признает "выборы" в "ЛНР" и "ДНР".