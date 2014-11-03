МВД установило личности иностранных "наблюдателей" на псевдовыборах (список)

«Мониторинг» так называемых выборов осуществлялся якобы представителями США, Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Греции, Австрии и Италии, сообщает пресс-служба МВД.

По оценкам экспертов, так называемые «наблюдатели» являются представителями наиболее одиозных антидемократических политических сил в своих странах:

Читайте такжеНовая ложь российских СМИ: наблюдатели АБСЕ на псевдовыборах1. Магдалена Ташева, Болгария, журналистка, политическая партия националистического типа “Атака”, которая выступает за выход Болгарии из НАТО и Европейского Союза;

2. Александр Гегальчий, Чехия, уроженец Закарпатья, который проживает в Чехии, приверженец самопровозглашенной республики «Подкарпатская Русь», активно общается с сепаратистами Закарпатья и террористом Петром Гецко;

3. Ярослав Дуброва, Чехия, сенатор чешского парламента, партия «NorthBohemians.Cz», бывший коммунист;

4. Алесандро Мусолино, Италия, член правоцентристской партии «Вперед, Италия!», связанной с Сильвио Берлускони;

5. Бела Ковач, Венгрия, партия “Йоббик” - венгерская националистическая партия;

6. Евольд Штодлер, Австрия, бывший член Австрийской партии свободы. Австрийская партия Свободы - популистская партия с антиисламской позицией;

7. Сотурос Зарянопулос, Греция, член коммунистической партии Греции, которая проповедует идеалы сталинизма;

8. Георгиос Ламбрулес, Греция, член коммунистической партии Греции, которая проповедует идеалы сталинизма;

9. Фабрицио Бертот, Италия, был городским головой пригорода Турина, и в 2012 году был отстранен от исполнения обязанностей из-за расследования связей с мафией (группировка Ндрагета, одна из наиболее мощных в мире);

10. Мартон Дьендьеши, Венгрия, член националистической партии «За лучшую Венгрию», депутат венгерского парламента, националист, антисемит;

11. Франк Крейельман, Бельгия, представлен ДНРовцами как депутат Европарламента, однако таковым не является; входит в Фламандский Блок, фашистскую партию, которая способствует сепаратизму и которая в 2004 году была объявлена бельгийским судом вне закона;

12. Владимир Джуканович, Сербия, член Сербской прогрессивной партии, созданной в октябре 2008 года бывшим лидером сербских радикалов Томиславом Николичем;

13. Владимир Кршлянин, Сербия, член партии “Общесербкий народный фронт”, сербский националист;

14. Ладислав Земанек, Чехия, чешский журналист, заместитель председателя чешской партии “Народная демократия”, которая выступает против объединенной Европы;

15. Уильям Лонгауер, Словакия, секретарь словацкого Союза борцов против фашизма, который тесно сотрудничает с правительством РФ;

16. Жан-Люк Шаффхаузер, Франция, участник крайне правой коалиции Rassemblement bleu Marine, один из депутатов Европарламента, который выступает против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной;

17. Фрэнк Абернатти, США, адвокат, американский бизнесмен, который имеет бизнес в Украине;

18. Фабрис Баур (Beaur), Бельгия, член национал-большевистской партии Le Particommunautaire national-européen.

МВД заявляет о недопустимости участия иностранных граждан в незаконных процессах, происходящих на территориях, временно контролирующихся бандформированиями и иностранными наемниками. МВД определяет данные действия иностранных граждан как противоправные и передает полученные материалы в СБУ, как уполномоченного государственного органа.

Министерство внутренних дел обращается к Службе безопасности Украины с просьбой квалифицировать деятельность указанных иностранных граждан и дать соответствующую правовую оценку.

Кроме того, МВД обращается к Министерству иностранных дел Украины с просьбой принять надлежащие меры для обеспечения оглашения данных иностранных граждан персонами нон-грата на территории Украины, и передачи информации относительно их участия в противоправных действиях на территории Украины соответствующим правительственным учреждениям в этих странах.