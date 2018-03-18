У Посольства РФ в Киеве продолжается акция проукраинских активистов (фото, видео)

Активисты помогают правоохранителям не пускать в Посольство РФ россиян для голосования на выборах президента.

У Посольства Российской Федерации в Киеве продолжается акция активистов проукраинских организаций, которые выступают против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты помогают правоохранителям не пускать в дипломатическое представительство граждан РФ, которые пришли, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России. В частности, активисты окружают россиян и разъясняют им, что Россия развязала войну против Украины. Некоторые граждане РФ пытались убедить активистов и правоохранителей, чтобы те не мешали им пройти в посольство, но правоохранители все равно не пропустили их.

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Митингующие держат в руках различные плакаты, среди которых «Бюллетень - вокзал-Россия», «Смерть России».

Представители «Национальных дружин» и «Национального корпуса» греются возле бочки с огнем. Также они установили палатку, в которой всем желающим раздают чай, кофе и еду.

Ряд активистов призывают граждан РФ проголосовать в биотуалете, который, как они утверждают, является избирательной кабинкой.

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Сторонники ВО «Свобода» предлагают гражданам РФ проголосовать в палатках, которые активисты установили у дипведомства.

Также активисты провели акцию по открытию памятника президенту РФ Владимиру Путину, а затем имитировали повешение манекена Путина.

Ситуация под Посольством РФ в Киеве, где проходит акция, спокойная, никаких провокаций не наблюдается.