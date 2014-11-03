The New York Times: Выборы сепаратистов закрепляют статус-кво в Украине

Предвыборные билборды в Донецке предполагали ожесточенную борьбу между Александром Захарченко и Александром Захарченко, пишет Эндрю Крамер в своей статье, которая называется «Выборы сепаратистов закрепляют статус-кво в Украине», опубликованной в американской газете The New York Times.

В то время как избиратели на подконтрольных мятежникам украинских территориях шли на выборы в воскресенье, несмотря на то, что украинские власти, Европейский союз и Соединенные Штаты не признают их, единственная видимая избирательная кампания в Донецке была в поддержку нынешнего лидера сепаратистов г-на Захарченко, который, как не удивительно, должен победить.

Главной целью этих выборов не было предложить широкий спектр возможных кандидатов от оппозиции, голосовать за членов парламента и глав государств в сепаратистских Донецкой и Луганской областях, а, скорее, подчеркнуть тот факт, что Украина потеряла контроль над этими территориями, а влияние России увеличилось.

Эти выборы, скорее всего, закрепят статус-кво в Луганской и Донецкой областях, которые в значительной степени находятся под контролем пророссийских сепаратистов, начиная с весны. Россия заявила, что признает результаты этих выборов, в то время как Украина, европейские и американское правительства сообщили о том, что не сделают этого, утверждая, что выборы нарушают условия соглашения о прекращении огня, подписанное в Минске в сентябре.

Режим прекращения огня, который постоянно нарушался обстрелами вдоль линии фронта, предполагал проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, и Киев запланирован голосование в городах и селах 7 декабря, однако, лидеры повстанцев сказали, что не позволят провести выборы в Донецке и Луганске, и назначили дату своего голосования на воскресенье.

«Мы надеемся, что это будет свободное волеизъявление, и что никто не будет пытаться помешать этому», – сказал российской газете «Известия» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Западные правительства, в том числе Германии и Франции, призвали Россию воздержаться от признания результатов этих выборов. Госсекретарь США Джон Керри назвал выборы «явным нарушением» Минского договора.

Мятежники, ответственные за организацию и проведение выборов, сообщили, что около полумиллиона человек проголосовали в первой половине дня в Донецке на фоне того, что возросла напряженность в военном плане. Представители украинской армии заявили в воскресенье, что Россия в последние дни увеличила поставки оборудования для сепаратистов. В субботу колонна из 62 военных грузовиков, несколько из которых перевозили ракетные установки, проехали по Донецку.

На прошлой неделе подавляющее большинство украинцев проголосовали за проевропейские политические партии во главе с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком; сепаратисты в Донецкой и Луганской областях не принимали участия в этих выборах и запланировали проведение собственного голосования.

Пытаясь привлечь избирателей к выборам, лишенным какой-либо интриги – нынешние лидеры повстанцев, в том числе бывший электрик г-н Захарченко, кажется, уверены, что они останутся на своих местах – перед открытием избирательных участков в воскресенье, во дворах донецких школ сгрузили горы капусты, картофеля, моркови, свеклы и лука; на одном из участков овощи продавались по цене гораздо ниже рыночной. На других участках организаторы выборов раздавали овощи бесплатно. На некоторых избирательных участков людей развлекали живыми концертами, начиная от славянской фолк-группы, состоящей из трех человек, до аккордеониста.

Как это обычно практикуется в авторитарных постсоветских странах, один из кандидатов в Донецке поддержал своего противника, г-на Захарченко. Во время президентских выборов в 2012 г. в Туркменистане, например, номинально конкурирующие кандидаты выступили с речью, стоя перед гигантскими плакатами действующего президента, который выиграл.

«Между нами нет никаких различий, абсолютно никаких», – сказал Юрий Сивоконенко, глава милицейского профсоюза и кандидат на пост главы государства, в интервью. «Я не просил людей голосовать за меня, потому что в целом у меня нет различий с Захарченко».

Г-н Сивоконенко сказал, что не размещал никакой рекламы, так как ему не хватало средств для этого. Вице-спикер парламента Новороссии Александр Кофман, который также был кандидатом на выборах, провел довольно скромную кампанию. Кандидаты не были в открытой оппозиции к нынешнему руководству повстанцев. Первостепенной задачей выборов, по словам г-н Сивоконенко, было повысить легитимность государства сепаратистов. «В итоге, Донецкая Народная Республика получит новый статус», – сказал он. «Выборы подтверждают наш статус как государства».

Плакаты и билборды, которые разместила повстанческая Центральная избирательная комиссия, повторяли это мнение. «Когда Украина умерла в наших сердцах, Донецкая Народная Республика родилась», – было написано на плакате на одном из избирательных участков. Плакат также сообщал, что преимуществом этих выборов было то, что они позволят повстанческому государству «взимать налоги и выплачивать пенсии», гарантируя право говорить на русском языке и открывая российский рынок для экспорта из Донецкой области.

Спикер Донецкого Верховного Совета Борис Литвинов сказал в интервью, что между кандидатами были «очень незначительные различия», но выборы необходимо было провести. «Сегодня никто не будет говорить с революционерами», – сказал он. «Так устроен мир. Нам нужно демократическое государство».

По мнению некоторых избирателей, выборы заставят украинские власти вести переговоры с сепаратистами и закончить войну. «Теперь у нас будет лидер, который может сотрудничать с другими лидерами», – сказала 41-летняя Татьяна Бунчеренко, которая работает на железной дороге. «Я буду голосовать за Захарченко», – сказала она.

«У нас будет прекрасное будущее», – доктор Лариса Петренко сказала на одном из избирательных участков, где звучала российская музыка. «Нам будут выплачивать стипендии и пенсии, и заводы будут работать. У нас будет лидер, который может вести переговоры».

Длинные очереди образовались на избирательных участках в Донецке. Не было никаких списков избирателей, поэтому люди вполне могли голосовать по 2 раза. Донецкая Народная Республика принимала бюллетени, отправленные по электронной почте, если избиратели прилагали отсканированную копию паспорта.

Александр Проханов, главный редактор российской националистической газеты «Завтра», который был советником полевых командиров сепаратистов, в том числе г-на Захарченко, по идеологическим вопросам, сказал в интервью в минувшие выходные, что Донецкая Народная Республика не будет подчиняться строгим идеям западной демократии.

«Есть выборы, во время которых нужно выбирать между А и Б, но есть более сложный вид выборов, когда вы выбираете между А и А», – сказал он. «Вы – либерал, поэтому вы не можете понять, как это. В российском сознании вы можете выбирать между А и А и А, и выбирать между бесконечным числом А является истинной свободой».