"Это проблема психического здоровья": Гройсман прокомментировал возможную подготовку Савченко теракта в Раде

20:33, 16 марта 2018
Политика
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фото УНИАН

Об этом Гройсман сказал в эфире "Радио НВ".

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"Я не видел материалы. То, что я слышал, я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья", - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.

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Теги: #Надежда Савченко#обвинения Савченко