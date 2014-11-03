На ОИК №38 рассказали о подделке протоколов с мокрыми печатями

«Я вошла в кабинет №9. Там сидели два члена нашей комиссии. Видно было, что протоколы переписываются. Они быстренько спрятали бумаги под стол», - рассказала она.

Читайте такжеЦИК обработала 99,9% протоколовСветлана Потанина утверждает, что подделанные бюллетени прятали в копировальной машине. Кроме того, во время приема заполненных протоколов непосредственно в ОИК находились пачки пустых протоколов, как за мажоритарщиков, так и за партии.

Напомним, председатель окружкома Павел Селихов ранее отмечал, что пересчет голосов на округе будет возможен, когда для этого появятся законные основания.