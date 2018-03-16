Венецианская комиссия призвала Украину изменить требования е-декларирования для антикоррупционеров

В комиссии считают, что новый режим финансовой отчетности и раскрытия информации будет противоречить свободе объединений, правам на уважение частной жизни и запрету дискриминации.

Венецианская комиссия считает, что требования к электронным декларациям, которые предоставляют общественные организации и активисты в сфере борьбы с коррупцией, должны быть полностью изъяты из соответствующего закона или существенно сужены.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Совета Европы, распространенном сегодня по результатам принятия комиссией соответствующего мнения. В заключении рассматриваются законопроекты, вносящие изменения в законодательные акты и Налоговый кодекс Украины о налоговой отчетности и усилении публичного раскрытия детальной финансовой информации, которая должна быть представлена организациями гражданского общества, общий годовой доход которых превышает 14 350 евро.

«Строгие требования к финансовой отчетности и раскрытию информации для общественных активистов вместе с жесткими санкциями, как ожидается, будут иметь охлаждающий эффект на гражданское общество в Украине, и должны быть полностью изъяты или существенно сужены», - считают в ВК.

В комиссии также отметили, что чрезвычайно важно, чтобы планы Украины по отмене требований е-деклараций для активистов в сфере борьбы с коррупцией, которые, кроме того, поднимают несколько серьезных проблем в области прав человека, были реализованы срочно до 1 апреля 2018 года - срока предоставления первой декларации.

В комиссии считают, что новый режим финансовой отчетности и раскрытия информации, если будет введен, будет противоречить свободе объединений, правам на уважение частной жизни и запрету дискриминации.

«Даже если существуют признаки отмывания денег, правильным ответом будет уголовное расследование против конкретных неправительственных организаций, а не требование к отчетности. Венецианская комиссия и ОБСЕ/БДИПЧ не видят необходимости в таких поправках и рекомендуют их или полностью удалить, или, по крайней мере, существенно сузить, чтобы обеспечить их необходимость, четкость и пропорциональность», - говорится в сообщении.

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В частности, в ВК отметили, что общественные объединения не должны подвергаться жестким требованиям касательно финансовой отчетности и раскрытия информации, чем другие неприбыльные организации, предприятия или другие юридические лица, и они должны иметь гарантии тех же прав, что и другие юридические лица.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (регистрационный номер 6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от представления е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларировании.

27 марта президент Украины подписал этот закон. В тот же день глава государства провел встречу с общественными активистами по поводу нового закона о е-декларировании, на которой стороны договорились создать рабочую группу для наработки изменений в него.

В АП заверили, что поправки в части электронного декларирования будут соответствовать международным требованиям.