ВР рассмотрит представление на Бакулина, назначение главы НБУ, омбудсмена и членов Счетной палаты (онлайн)

Также народные депутаты снова попытаются утвердить повестку дня своей работы на восьмую сессию.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на народного депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина, а также вопросы увольнения и назначения нового председателя Национального банка, назначения уполномоченного по правам человека и членов счетной палаты.

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Как передает корреспондент УНИАН, в представлении ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение к уголовное ответственности, задержание и арест Бакулина.

Сегодня парламент также должен завершит рассмотрение законопроекта о Дисциплинарном уставе Национальной полиции.

Кроме того, депутаты рассмотрят ряд вопросов по строительству и градостроительства.

Также Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект о дипломатической службе.

Кроме того, планируется рассмотрение вопросов о установление соотношения между комитетами парламента, о предметах их ведения со сферами деятельности министерств.

Также депутаты снова попытаются утвердить повестке дня своей работы на 8-ю сессию.

Среди прочего, сегодня к рассмотрению планируется законопроект о учреждении бизнес-омбудсмена, а также президентский законопроект, касающийся информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи.

Трансляция: телеканал 112 Украина