СБУ: Конфликт на востоке может решиться по "хорватскому сценарию"

Такое мнение на Интере высказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, пишет Украинская правда.

"Думаю, что эта ситуация займет года 3-4", - отметил он.

По его словам, "ситуация настолько сложна, что на быстрое ее решение исключительно военными или дипломатическими методами ожидать не приходится".

Читайте такжеПо всему Донецку слышны мощные залпы из тяжелой артиллерии и взрывы

При этом, по словам Лубкивского, Украина может "выиграть эту войну по "хорватскому сценарию".

"В 1991 году Хорватия начала войну, а закончила - в 1995 в результате двух успешных спецопераций, которые длились ровно три дня", - отметил советник главы СБУ.

Также Лубкивский отметил, что это время Украина должна потратить на переоснащение армии и разработку новой военной доктрины.

Украинская правда