Австрия пообещала "очень серьезно" подумать над отправкой своих миротворцев на Донбасс

15:05, 14 марта 2018
Политика
308 0
Флаг Австрии, иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеУкраина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах ООН - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Австрия и ЕС с большим вниманием наблюдают за развитием событий на востоке Украины, в том числе и на оккупированных территориях, там страдает гражданское население. Ситуация с безопасностью вызывает у нас большое беспокойство... необходимо, чтобы, наконец, на востоке Украины воцарился мир», - заявил он.

Также он отметил, что более 5 млн евро гуманитарной помощи поступило из Австрии с 2014 года для восточной Украины.

«Что касается введения миротворцев на восток Украины, то мы изучим этот вопрос очень серьезно, и федеральный канцлер Курц выразил готовность оказать помощь в этом», - добавил президент Австрии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Разговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе
Теги: #Австрия#миротворцы на донбассе