Австрия пообещала "очень серьезно" подумать над отправкой своих миротворцев на Донбасс

По словам президента Ван дер Беллена, Австрия и ЕС с большим вниманием наблюдают за развитием событий на востоке Украины.

Федеральный президент Республики Австрия Александер Ван дер Беллен заявил о намерении Вены очень серьезно изучить вопрос участия в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Читайте такжеУкраина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах ООН - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Австрия и ЕС с большим вниманием наблюдают за развитием событий на востоке Украины, в том числе и на оккупированных территориях, там страдает гражданское население. Ситуация с безопасностью вызывает у нас большое беспокойство... необходимо, чтобы, наконец, на востоке Украины воцарился мир», - заявил он.

Также он отметил, что более 5 млн евро гуманитарной помощи поступило из Австрии с 2014 года для восточной Украины.

«Что касается введения миротворцев на восток Украины, то мы изучим этот вопрос очень серьезно, и федеральный канцлер Курц выразил готовность оказать помощь в этом», - добавил президент Австрии.