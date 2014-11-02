Москаль о псевдовыборах на Донбассе: "Завтра мы получим Приднестровье-2"

После незаконных выборов, устроенных на территории подконтрольной так называемой «Луганской народной республике» Украина может получить второе Приднестровье.

Так прокомментировал грядущие псевдовыборы председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль телефону в эфире Громадського.

«Что бы не произошло, как по мне, ситуация очень тревожная: флаг они уже имеют, герб имеют, завтра будут иметь народную раду в виде парламента», - сказал он.

Читайте такжеСБУ предупреждает жителей Донбасса о провокациях боевиков во время псевдовыборов

Одновременно по информации Москаля, на сепаратистское волеизъявление идут «партия войны и партия мира». Вторые - это люди, настроенные хотя бы на переговоры с украинской властью, поскольку «у нас общий газ, вода общая совместное электричество». Однако значительная часть населения все еще поддерживает продолжение военного конфликта.

При этом, по словам председателя ЛОГА, официально партий в «ЛНР» нет. Все идут по спискам общественных организаций

Читайте такжеНовая ложь российских СМИ: наблюдатели АБСЕ на псевдовыборах

Сепаратисты даже приняли соответствующие «законы» - о выборах депутатов в «Народный совет» и «О центральной избирательной комиссии».

Также, по информации Москаля, избирательные участки для «ЛНР» организовали на территории Российской Федерации - в Воронежской и Ростовской областях.