Москаль о псевдовыборах на Донбассе: "Завтра мы получим Приднестровье-2"
По информации губернатора, избирательные участки для "ЛНР" организовали не только на Луганщине, но и на территории Российской Федерации.
После незаконных выборов, устроенных на территории подконтрольной так называемой «Луганской народной республике» Украина может получить второе Приднестровье.
Так прокомментировал грядущие псевдовыборы председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль телефону в эфире Громадського.
«Что бы не произошло, как по мне, ситуация очень тревожная: флаг они уже имеют, герб имеют, завтра будут иметь народную раду в виде парламента», - сказал он.
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Одновременно по информации Москаля, на сепаратистское волеизъявление идут «партия войны и партия мира». Вторые - это люди, настроенные хотя бы на переговоры с украинской властью, поскольку «у нас общий газ, вода общая совместное электричество». Однако значительная часть населения все еще поддерживает продолжение военного конфликта.
При этом, по словам председателя ЛОГА, официально партий в «ЛНР» нет. Все идут по спискам общественных организаций
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Сепаратисты даже приняли соответствующие «законы» - о выборах депутатов в «Народный совет» и «О центральной избирательной комиссии».
Также, по информации Москаля, избирательные участки для «ЛНР» организовали на территории Российской Федерации - в Воронежской и Ростовской областях.