США призывают все страны не признавать псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР"

США не признают намеченные на 2 ноября «выборы» в самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республиках» («ДНР» и «ЛНР»), поскольку считают их незаконными.

Об этом заявила на встрече с журналистами официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Эти "выборы" противоречат Минским договоренностям об урегулировании ситуации в Украине, сказала американский дипломат.

Она заявила, что США призывают другие страны также не признавать результаты «выборов», намеченных на 2 ноября в «ДНР» и «ЛНР».

Представитель Госдепартамента напомнила, что США считают законными только те выборы в Украине, которые были назначены правительством страны, а именно парламентские выборы, состоявшиеся 26 октября, и выборы в местные органы власти в Донецкой и Луганской областях 7 декабря в соответствии с законом об особом статусе Донбасса.

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Бернадетт Михан также заявил, что проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» станет нарушением Минских договоренностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова признать результаты «выборов» Народных советов и глав «ДНР» и «ЛНР».

Читайте такжеЕвропарламент не направляет наблюдателей на псевдовыборы на Донбассе Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины, однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав "народных республик".

Ранее США и Евросоюз уже заявляли, что проведение самопровозглашенных "выборов" будет нарушением Минских договоренностей.

28 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленные боевиками «ДНР» и «ЛНР» псевдовыборы ставят под угрозу весь мирный процесс.