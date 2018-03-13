Собчак назвала оккупированный Крым источником "всех бед" и проблем России (видео)
11:25, 13 марта 2018Политика
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Собчак также заявила, что намеревалась попасть в Крым по украинским правилам не для политической агитации там.
Ксения Собчак / REUTERS
Кандидат в президенты России Ксения Собчак считает, что Крым является для России большой проблемой, которую предстоит решать последующим поколениям.
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Об этом она заявила в ходе теледебатов на одном из пропагандистских каналов РФ.
«Еще моим детям предстоит решать крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды и огромное количество проблем со всем миром. Это большая-большая проблема», – сказала Собчак.
«Я считаю, что Россия нарушила все международные договоренности», – добавила она.
Также политик заявила, что намеревалась попасть в Крым по украинским правилам не для политической агитации там, а с целью провести на полуострове гуманитарную акцию.
Видео: канал Youtube "Россия-Украина"
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