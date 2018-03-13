"По поводу лохов": Собчак в прямом эфире жестко прошлась по электорату Путина

Путин, по прогнозам социологов, при явке до 63-67%, победит на выборах президента РФ с результатом от 69 до 73%.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак считает большинство россиян «лохами», так как они 18 лет выбирают одну и ту же власть, не задумываясь о последствиях.

Об этом она заявил в прямом эфире одного из политических ток-шоу на пропагандистском телеканале ТВЦ.

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«По поводу лохов и прочего. Слушайте, ну если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это приводит, то как еще, конечно, они называются? Посмотрите, что 18 лет с нами делают: нас лишили нашего голоса – нас лишили права голосовать…и люди продолжают это терпеть», – ответила Собчак на обвинения Владимира Жириновского в свой адрес.

«Я пришла на выборы сказать: «ребята, вы не лохи, вас разводят, вам делают вид, что у вас происходят выборы, когда на самом деле никакого выбора нет», – добавила Собчак.

Как сообщал УНИАН, Путин, по прогнозам социологов, при явке до 63-67%, победит на выборах президента РФ с результатом от 69 до 73%. Грудинин наберет 10-14%, Жириновский – 8-12%, Собчак – 2-3%, Явлинский – 1-2%, Титов, Бабурин, Сурайкин – менее 1% каждый.