В Константиновке власти рекомендовали не продавать алкоголь военным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, 31 октября в Константиновке (город под контролем украинских силовиков) под председательством заместителя городского головы было проведено совещание с участием представителей отдела торговли и защиты прав потребителей, правоохранительных органов, специалистов ветеринарной и санитарной служб, налоговой инспекции.

Читайте такжеПорошенко просят ограничить в Украине рекламу алкоголяВо время мероприятия были рассмотрены вопросы продажи алкогольных напитков военнослужащим воинских формирований, находящихся на территории города.

По итогам совещания было принято решение рекомендовать руководителям предприятий торговли всех форм собственности запретить продажу алкогольных напитков военнослужащим воинских формирований, находящихся на территории города.