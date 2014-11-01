Боевики за сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных

Несмотря на то, что сутки боевики 37 раз обстреляли позиции сил АТО, ночь на востоке Украины прошла относительно спокойно, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как сообщается, вчера вечером зафиксированы перестрелки из стрелкового оружия на мосту возле Счастья, артиллерийские обстрелы в районе Новомихайловки, минометные обстрелы и обстрелы из стрелкового оружия в окрестностях Дебальцево.

Информация о потерях среди украинских военнослужащих во время этих столкновений не поступала.

"Ночью обстрелов наших позиций в секторе Мариуполя не состоялось, однако утром неконтролируемые террористические вооруженные формирования из минометов обстреляли наши позиции вблизи населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Потерь нет, блокпосты, опорные и наблюдательные пункты находятся под нашим контролем", - говорится в сообщении.

Боевики продолжают вести огонь по населенным пунктам, где нет сил АТО, тем самым причиняя вред мирным жителям региона, отмечает пресс-центр АТО.

Читайте такжеЗа сутки боевики и российские наемники 45 раз нарушили режим "тишины""За сутки зафиксировано 7 случаев артиллерийского и минометного обстрела населенных пунктов, в том числе территории населенных пунктов Горное и Золотое-3 со стороны Первомайска, ныне находящегося под контролем "ЛНР", артиллерийский обстрел территории с. Крымское Славяносербского района. В результате обстрела были повреждены два частных дома. Со стороны с. Веселая Гора Славяносербского района (находится под контролем "ЛНР") был осуществлен обстрел из АГС-17 территории автостанции г. Счастье. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-центр.