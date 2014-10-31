Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы назначен на 5 ноября

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Штепы Вячеслав Дейниченко.

По его данным, подготовительное судебное заседание по делу экс-мэра назначено на 12.30 среды, 5 ноября, в Червонозаводском районном суде Харькова.

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Дейниченко отметил, на этом заседании защита будет подавать несколько ходатайств.

Он отметил, что согласно со ст. 32 та ст. 34 Уголовно-процессуального кодекса Украины, судебное слушание должно проходить по месту совершения правонарушения, то есть в Славянске. Исходя из этого, на подготовительном заседании защита подаст ходатайство о перенаправлении дела из Червонозаводского суда Харькова в Славянский горрайонный суд.

«На подготовительном судебном заседании мы будем говорить, что это дело не подсудно Червонозаводскому суду Харькова, и оно должно рассматриваться по месту совершения преступления и по месту всех свидетелей», - сказал Дейниченко.

Адвокат выразил убеждение, что активная фаза антитеррористической операции в Славянске не проводится, поэтому судебное заседание там проводиться может. По его мнению, проведение судебных заседаний в Славянске позволит также без проблем добираться свидетелям на слушание.

Дейниченко также отметил, что защита будет подавать ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

По его мнению, это даст возможность более объективно рассмотреть дело по существу.

Адвокат обратил внимание на то, что Штепа за все время досудебного следствия была допрошена всего один раз – в день задержания, и все ходатайства защиты о дополнительных допросах были отклонены.

По его мнению, во время следствия был допущен ряд процессуальных нарушений. В частности, не были назначены, согласно ст. 242 УПКУ, экспертизы, которые бы установили материальный ущерб и причины смерти людей.

Дейниченко отметил, что Штепу обвиняют в 117 смертях, то есть всех погибших в Славянске и соседних населенных пунктах с 12 апреля, момента захвата города, до дня его освобождения, и большом количестве раненых.

Адвокат подчеркнул, что не были проведены необходимые экспертизы, которые бы устанавливали истинные причины смерти всех граждан, а также с помощью судебно-товарной экспертизы не была установлена сумма и причины ущерба, нанесенного объектам инфраструктуры.

«Просто на словах указано, что столько-то людей погибли, причина смерти в основном неизвестна», - отметил Дейниченко.

По его словам, также были отклонены ходатайства о вызове и допросе свидетелей, которые бы могли подтвердить те или иные факты.

Адвокат считает, что у следствия нет доказательств того, что Неля Штепа причастна к созданию и принимала участие в террористических группировках.

Как сообщал УНИАН, бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали в июле. Ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

18 сентября Апелляционный суд Харьковской области отклонил апелляцию защиты и оставил Штепу под стражей до 12 ноября.

8 октября ей было объявлено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

В частности, экс-мэр города обвиняется в призывах к изменению пределов Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

Сегодня, 31 октября, прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу Штепы.