Украинские и польские интеллектуалы выступили против конфронтации между Варшавой и Киевом

Интеллектуалы призвали украинских и польских лидеров вернуться к политике, опирающейся на настоящий диалог, а не на диктат одной из сторон.

57 интеллектуалов из Украины и Польши призвали представителей власти в отношениях между двумя странами вернуться к политике, опирающейся на настоящий диалог, а не на диктат одной из сторон.

Читайте такжеКлимкин предложил Польше запретить Юзефа Пилсудского и Армию КрайовуОб этом говорится в их совместном обращении, обнародованном на сайте Еспресо.TV.

Интеллектуалы выразили протест против продолжения конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной. По их словам, эта политика уничтожает усилия и работу нескольких поколений поляков и украинцев, способствовавшие диалогу, сотрудничеству и дружбе между странами.

«Имеем за собой тяжелую историю, но, несмотря на это, удалось нам утвердить новое партнерство, новое качество нашей близости! Удалось прежде всего потому, что оба общества при поддержке Костела и Церкви, а также политиков начали диалог, который строится на основе стандартов, принятых в Западной Европе после 1945 года. То есть мы искали то, что сближает и объединяет народы, а не то, что разделяет их; искали выход из исторической ловушки путем далекой от политизации работы историков и образования », - сказано в обращении.

Интеллектуалы призвали украинских и польских представителей власти вернуться к политике, опирающейся на настоящий диалог, а не на диктат одной из сторон.

«Опыт наших народов, вынесенный из предыдущих веков, свидетельствует: каждая конфронтация между поляками и украинцами, часто инспирированная Россией, приводит к нашему общему поражению! Нынешней Европе грозит столкновение национальных эгоизмов, но, прежде всего, российский империализм. В этих условиях нам, полякам и украинцам, легче будет противодействовать этой угрозе вместе! А также вместе строить Европу XXI века», - отмечается в документе.

Обращение подписали писатели, историки, общественные деятели, журналисты и ученые от Украины - 29, от Польши - 28 человек. С украинской стороны заявление поддержали, в частности, переводчик Юрий Андрухович, редактор независимого культурологического журнала "Ї" Тарас Возняк, Историк Ярослав Грицак, член Инициативной группы "Первое декабря" Евгений Захаров, журналист Вахтанг Кипиани, литератор Андрей Любка, писательница Оксана Забужко и др.

Напомним,обострение в украинско-польских отношениях произошло на фоне принятия в Польше закона об институте национальной памяти, который в СМИ назвали законом о запрете «бандеризма». Он предусматривает уголовную ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов».

Ранее польские чиновники неоднократно упрекали украинскую сторону за ее видение исторических обстоятельств первой половины ХХ века, в частности - почитание памяти руководителя ОУН Степана Бандеры как одного из борцов за независимость страны.