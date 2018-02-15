Польский закон о «запрете бандеризма» направлен в конституционный суд

Скандальный закон устанавливает запрет на "пропаганду" в Польше "идеологии украинских националистов".

Президент Польши Анджей Дуда направил закон об институте национальной памяти на рассмотрение конституционного суда. Об этом сообщает канцелярия президента.

Читайте такжеНа Ивано-Франковщине неизвестные взорвали двери музея Бандеры"14 февраля этого года президент Республики Польша Анджей Дуда обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность закона от 26 января 2018 года о внесении изменений в Закон об институте национальной памяти", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши пояснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.