"Коридор позора" и заблокированные здания: националисты обещают сорвать выборы президента РФ в Украине

Согласно заявлению националистических сил, "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и "коридор позора".

Представители националистических партий "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" анонсировали блокирование голосования на выборах президента России во всех дипломатических представительствах страны-агрессора в Украине.

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Об этом сообщили в пресс-службе одной из партий.

Так, сообщается, что блокироваться будут диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове с 8:00 до 20:00 18 марта.

"Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и "коридор позора", - заявили там.