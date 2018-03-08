"Коридор позора" и заблокированные здания: националисты обещают сорвать выборы президента РФ в Украине

14:45, 08 марта 2018
Политика
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Агитационный плакат Путина, иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщили в пресс-службе одной из партий.

Так, сообщается, что блокироваться будут диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове с 8:00 до 20:00 18 марта.

"Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и "коридор позора", - заявили там.

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Теги: #националисты#выборы президента РФ