"Коридор позора" и заблокированные здания: националисты обещают сорвать выборы президента РФ в Украине
14:45, 08 марта 2018Политика
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Согласно заявлению националистических сил, "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и "коридор позора".
Агитационный плакат Путина, иллюстрация / REUTERS
Представители националистических партий "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" анонсировали блокирование голосования на выборах президента России во всех дипломатических представительствах страны-агрессора в Украине.
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Об этом сообщили в пресс-службе одной из партий.
Так, сообщается, что блокироваться будут диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове с 8:00 до 20:00 18 марта.
"Кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и "коридор позора", - заявили там.
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