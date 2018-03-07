В МИД рассказали, как будут реагировать на "выборы" президента РФ в оккупированном Крыму

Украинские дипломаты обещают серьезную реакцию на проведение Россией избирательного процесса на временно оккупированном полуострове.

Украина будет настаивать на введении санкций против всех организаторов выборов президента Российской Федерации во временно оккупированном Крыму, которые должны состояться 18 марта.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

В частности, ее спросили о правовых последствиях для РФ в контексте проведения выборов в оккупированном Крыму.

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"Я думаю, что мы будем реагировать, и реагировать очень серьезно, поскольку у нас есть целый массив двусторонних договоров, включая и Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - УНИАН), и это будет еще одним очередным, но очень существенным нарушением этого Большого договора", - подчеркнула Зеркаль.

Она заверила, что реакция Украины "не за горами", и сначала это будет политическая реакция.

При этом Зеркаль сказала, что реакция коснется представителей оккупационных властей в Крыму, коллаборационистов и участников выборов.

"Мы уже сейчас отрабатываем весь это спектр людей - которые коллаборационисты, которые участвуют в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов, и так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы также будем реагировать и сейчас", - заявила заместитель главы МИД .

Она напомнила, что после 18 сентября 2016 года, когда в оккупированном Крыму прошли выборы депутатов Государственной думы РФ, тогда "сработала наша договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки".

"И литовские санкционные списки фактически используются для всей Шенгенской зоны", - заявила Зеркаль.

В то же время, ее спросили, будут ли последствия для тех жителей Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования за президента РФ на полуострове.

"Довольно трудно применить санкции к какой-то части населения как таковой, конечно, это будет проблематично. Что касается тех, кто участвует непосредственно в избирательном процессе, членов избирательных комиссий, действительно - это будет санкционный режим", - подчеркнула Зеркаль.

Также она сказала, что нет способа отследить, ходил ли определенный человек в Крыму на избирательный участок.