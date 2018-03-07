В МИД рассказали, как будут реагировать на "выборы" президента РФ в оккупированном Крыму

21:33, 07 марта 2018
Политика
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Украина будет настаивать на введении санкций против всех организаторов "выборов" / фото УНИАН

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

В частности, ее спросили о правовых последствиях для РФ в контексте проведения выборов в оккупированном Крыму.

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"Я думаю, что мы будем реагировать, и реагировать очень серьезно, поскольку у нас есть целый массив двусторонних договоров, включая и Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией - УНИАН), и это будет еще одним очередным, но очень существенным нарушением этого Большого договора", - подчеркнула Зеркаль.

Она заверила, что реакция Украины "не за горами", и сначала это будет политическая реакция.

При этом Зеркаль сказала, что реакция коснется представителей оккупационных властей в Крыму, коллаборационистов и участников выборов.

"Мы уже сейчас отрабатываем весь это спектр людей - которые коллаборационисты, которые участвуют в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов, и так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы также будем реагировать и сейчас", - заявила заместитель главы МИД .

Она напомнила, что после 18 сентября 2016 года, когда в оккупированном Крыму прошли выборы депутатов Государственной думы РФ, тогда "сработала наша договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки".

"И литовские санкционные списки фактически используются для всей Шенгенской зоны", - заявила Зеркаль.

В то же время, ее спросили, будут ли последствия для тех жителей Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования за президента РФ на полуострове.

"Довольно трудно применить санкции к какой-то части населения как таковой, конечно, это будет проблематично. Что касается тех, кто участвует непосредственно в избирательном процессе, членов избирательных комиссий, действительно - это будет санкционный режим", - подчеркнула Зеркаль.

Также она сказала, что нет способа отследить, ходил ли определенный человек в Крыму на избирательный участок.

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Теги: #санкции#выборы в Крыму