МВД предлагает сделать Пореченкова невыездным и объявить бойкот его фильмам

Как пишет в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко, следует сделать Пореченкова не выездным в цивилизованные страны.

"Пусть себе отдыхает за Полярным кругом и охотится на белых медведей", – написал Геращенко.

Кроме того, по словам советника министра, добровольно отказаться от показа фильмов с участием Михаила Пореченкова.

"Запрещать их показ законом не вижу смысла. В этих фильмах снималось много других хороших актеров, в том числе сочувствующих Украине. Но добровольно отказаться от показа фильмов с участием Михаила Пореченкова - отныне членом незаконных вооруженных банд формирований ДНР - можно и нужно", – написал он.

Читайте такжеПореченков "включил дурака" и убеждает, что стрелял холостыми, а кадры в аэропорту - постановочныеКак считает Геращенко, это лишь "вопрос гражданской ответственности и сознательности владельцев и главных редакторов телекомпаний, как местных так и всеукраинских".

Напомним, ранее в сети появились кадры, на которых Пореченков стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками.