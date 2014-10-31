Пореченков "включил дурака" и убеждает, что стрелял холостыми, а кадры в аэропорту - постановочные

Актер Михаил Пореченков заявляет, что кадры, на которых он стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками, якобы были постановочными, а патроны холостыми, сообщает российское агентство ТАСС.

"Естественно, это были постановочные кадры и даже патроны холостые. Зачем же раздувают так эту историю", - сказал актер.

Он отметил, что в аэропорту идет постоянная стрельба. "Поэтому каску я надел просто ради моей безопасности. Другой, кроме как с этой надписью (пресса), под рукой не оказалось", - пояснил Пореченков.

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Комментируя заявления СМИ о том, что он целился в сторону украинских силовиков, Пореченков сказал: "Ни в кого не стрелял ни в аэропорту, ни еще где бы то ни было в ходе своего пребывания на территории ДНР".

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 октября, российский актер Михаил Пореченков пообщался с боевиками террористической организации «ДНР» и сделал несколько выстрелов из пулемета. Во время посещения аэропорта на актере была каска с надписью «Пресса».

Он заявил, что привез медикаменты и фильм "Поддубный", который запрещен в Украине.

Видео с канала боевиков