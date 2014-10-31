СБУ завела дело на Пореченкова за стрельбу в аэропорту, актеру грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Уголовное дело завели по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины - создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.

Актеру грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в МВД заявили, что Михаил Пореченков, прибыв в Донецк, в составе вооруженной банды, лично принял участие в обстреле подразделения украинских вооруженных сил из автоматического оружия. Эти кадры обошли телеэкраны, "в полном объеме разоблачая этого гражданина России в совершении преступления на территории Украины".

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«Сегодня же, следователи обратятся в суд и, убежден, Пореченков будет объявлен в розыск с санкцией - арест. Неизбежно будет подключение к розыску и Интерпола. Следователи убеждены, что при столь очевидных доказательствах преступления, решении суда - Интерпол активно поддержит розыск, и Пореченков не сможет перемещаться по миру, вне России, не будучи арестованным и экстрагированным в Украину», - отметил Министр внутренних дел Арсен Аваков.