В Кабмине должен быть человек, говорящий "на одном языке" с электоратом с востока - эксперт

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Клюжев отметил, что "протестный потенциал, в том числе пророссийской направленности, никуда не делся, и об этом свидетельствует победа в пяти областях "Оппозиционного блока".

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"Лишь 10% в общем рейтинге "Оппозиционного блока" составляют избиратели Донецкой и Луганской областей, где сложилась нестабильная ситуация. Остальные - это стабильные регионы юга и востока. Даже в тех регионах, где мы привыкли называть крепкой власть с явными проукраинскими лозунгами", - сказал эксперт.

Так, по его мнению, при образовании "проукраинской, проевропейской коалиции" необходимо дать ответы на "базовые опасения этой большой электоральной группы социально-экономического характера".

"Например, если большая часть избирателей опасается относительно будущего крупной промышленности и из-за определенных информационных манипуляций связывает это будущее с российскими влияниями, необходимо, чтобы в правительстве появился представитель, авторитетный, независимый от России, который будет говорить на одном языке с этой электоральной группой. Этого в предыдущем правительстве не было", - сказал Клюжев.

В том числе, считает он, необходимо рассматривать возможность привлечения к работе правительства представителей этих регионов, которые не связаны с Партией регионов или каким-то влиянием России.

"Пусть этот человек не будет известен на общегосударственном уровне, но это снимет напряженность в этой электоральной группе и не позволит манипулировать ею в интересах России", - сказал эксперт.