Костусев освободил место для Жвании?

Алексей КОСТУСЕВ подал заявление об увольнении с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Мною подано заявление с просьбой освободить меня от должности председателя Антимонопольного комитета в связи с избранием народным депутатом Украины», - сказал А.КОСТУСЕВ.

Он отметил, что от него не зависит, когда Верховная Рада рассмотрит данное заявление, однако добавил, что заявление подано около полтора месяца назад.

А.КОСТУСЕВ заявил, что не знает, кто будет его преемником на этой должности, добавив, что ему известно, что существует представление от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о назначении на должность главы АМК Давида ЖВАНИИ.

Отвечая на вопрос, чем он будет заниматься далее, А.КОСТУСЕВ ответил: «Я в Верховной Раде избран председателем подкомитета по защите экономической конкуренции и борьбе с монополиями Комитета по экономической политики. Там я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь сегодня здесь». Он добавил, что сосредоточит свои усилия на совершенствовании законодательства, а также на том, чтобы в парламенте проводились ежегодные отчеты по итогам работы АМК.

Кроме того, А.КОСТУСЕВ сообщил, что подготовлено постановление о создании специальной контрольной комиссии по развитию конкуренции и предусматривается, что ее председателем будет он. При А.КОСТУСЕВ выразил надежду, что данная комиссия будет создана.