На бумаге Украина нигде не зафиксировала претензии по Крыму к России - дипломат

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.

"Любые резкие действия РФ вызовут реакции. Санкции ужесточаются, находятся политические силы в ЕС, которые согласны и готовы убедить не согласных, пока что это удалось делать и думаю, что будет получаться в дальнейшем", - сказал он и добавил, что Украина не использует "козырь" Крыма в переговорах с РФ.

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"Такое впечатление, что Порошенко уже о чем-то договорился с Путиным. На бумаге Украина нигде не зафиксировала претензии по Крыму к России. Кроме решения Генассамблеи ООН, не было никаких документов принято на международных переговорах, чтобы Украина это сделала", - отметил дипломат.