В МИД прокомментировали решение "Газпрома" расторгнуть контракты с Украиной

Климкин отметил, что в "Газпроме" ведут себя, как игроки в покер.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "Газпром" пытается повысить ставки в своей игре. Так он отреагировал на решение российского газового монополиста разорвать контракты с украинским "Нафтогазом".

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"Вчера я "Газпром" назвал "наперсточниками", а сегодня они ведут себя, как игроки в покер, и пытаются повышать ставки. Только непонятно, во что и с кем они играют", - говорится в его сообщении в Twitter.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" на фоне проигрыша в Стокгольмском арбитраже решил начать процедуру расторжения действующих контрактов на транзит и покупку газа с нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины".

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» задолжал украинской компании 2,56 млрд долл.