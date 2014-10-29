Адвокат: избрание Савченко в Раду повлияет на ход дела

В частности, об этом он заявил ВВС Україна.

По его словам, после избрания Савченко в Верховную Раду судебный процесс по ее делу в России будет вестись совсем по-другому.

"Теперь мы можем быть уверены, что в любых переговорах, которые будут вестись при участии российской власти, вопрос Савченко будет внесен в повестку дня", - считает Новиков.

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Ранее в "Батькивщине" заявляли, что Савченко как депутата могут сделать делегатом ПАСЕ, рассчитывая на предоставление ей международного иммунитета. Однако, как говорит Илья Новиков, юридически депутат другой страны не имеет никакого иммунитета от преследования в России.

Напомним, 27 октября московский суд продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Сегодня адвокат Николай Полозов сообщил, что Надежда Савченко увидела по телевидению и узнала одного из своих похитителей. Им оказался глава так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий. Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко намерены допросить лидера "ЛНР" Игоря Плотницкого в случае, если в России против украинки откроют дело о незаконном пересечении границы.