Украинцы хотят быть в Европе и это покажут выборы, несмотря на усилия Кремля - IRI

Кремль будет пытаться влиять на настроения украинцев перед выборами, поэтому Украина должна быть готовой к интервенции России.

Перед выборами 2019 года Кремль будет пытаться влиять на настроения украинцев, поэтому Украина должна быть готовой к интервенции России. Об этом заявил региональный директор по вопросам Евразии американской неправительственной организации International Republican Institute (IRI) Стивен Никс.

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Хотя до выборов еще год, стоит уже "внимательно наблюдать за попытками интегрировать соцмедиа, влиять на общественное мнение, влиять на мнения людей", - подчеркнул эксперт, передает Голос Америки.

"Раньше одним из основных вопросов было мошенничество на выборах, нарушения законодательства о выборах в день голосования, процедуры голосования и подсчета голосов. То сейчас беспокоит в основном период проведения кампании, когда иностранные интересы могут влиять на общественное сознание и то, как голосуют люди. Это – огромный сдвиг в ударении. Мы будем уделять внимание дню голосований, но все больше внимания будут уделять периоду кампании", - отметил Никс.

Большое количество украинцев не определились со своими политическими предпочтениями. "Около 40% не решили, за кого они бы голосовали на парламентских выборах, если бы выборы состоялись сегодня. Я считаю, это из-за того, до выборов еще год, а также из-за нетерпеливости", - отметил исследователь опираясь на опрос IRI.

Признаем, что Украина находится в войне с иностранной силой, ежедневно идут боевые действия, экономика страдает в результате войны, люди сильно страдают и требуется время, чтобы восстановиться от травмы и экономического влияния войны.

Нас вдохновляет, что правительство США сейчас предоставляет Украинеоборонительное оружие, но есть ряд вопросов, с которыми борется правительство, и люди хотели бы, чтобы все продвигалось быстрее и, поэтому имеем такие результаты опроса", - поделился своими соображениями эксперт.

Большую роль в предотвращении манипуляциям общественным мнением должны играть неправительственные организации. «Неправительственные организации должны быть настороже в отношении иностранных воздействий, они могут быть хорошими контролерами».

Неправительственные организации в Украине являются мощными и могут эффективно выявлять попытки России влиять на выборы, отмечает исследователь. "Я убежден, что неправительственные организации в Украине очень мощные. Когда вы смотрите на регион и, помните, IRI работает в многих странах бывшего Советского Союза, я бы сказал, что Украина действительно является одной из сильнейших стран, потому что имеет энергичный неправительственный сектор, заслуживающий доверие".

Опрос IRI показывает, что украинцы поддерживают европейский выбор своей страны. "Я – оптимист в отношении этих выборов, - отметил Никс, - украинцы видят свое будущее в Европе, поэтому, думаю, это отразится на голосовании, и люди поддержат проевропейские партии. Это то, чего хотят люди. Они говорят об этом снова и снова. Таким будет и результат этих выборов", - считает Никс.