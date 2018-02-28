Президент сказал, что для него этот вопрос не стоит на повестке дня.

Президент Украины Петр Порошенко не собирается принимать участие в парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018".

Президента спросили, соответствует ли действительности информация, что на днях он достиг договоренности с политическими партнерами из "Народного фронта", премьер-министром Владимиром Гройсманом, городским головой Киева Виталием Кличко о создании единого политического проекта перед президентскими и парламентскими выборами.

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"Еще одна сенсационная новость: я не собираюсь точно участвовать в парламентских выборах. И поэтому вопрос политических союзов и других - это вопрос сверхважный для того, чтобы координировать усилия, в том числе в рамках действующей коалиции, укрепить отношения правительства, коалиции, поддержание и повышение эффективности работы как Верховной Рады, так и коалиции", - заявил Порошенко.

Как сказал президент, у него есть только один союзник - это украинский народ. "И политические партии, я им очень благодарен, я их поддерживаю, я буду делать все возможное, но это на сегодняшний день не моя повестка дня", - подчеркнул Порошенко.

"Наиболее вероятно, я не буду выдвиженцем политических партий, хотя я не исключаю, что, если будет принято соответствующее решение, то обращаться за поддержкой - это уже будет другое дело", - сказал Порошенко.