Яценюк пригласил Тимошенко, ”Самопомощь” и Ляшко к переговорам о коалиции





Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я обращаюсь к «Блоку Петра Порошенко», и считаю персонально президента основным стратегическим партнером по реализации изменений в стране. Ответственность за судьбу государства лежит на президенте и на партии, которая занимает первое место во время этих парламентских выборов», - сказал Яценюк.

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Также он заявил, что приглашает к участию в переговорах о создании коалиции партии ”Батькивщина”, ”Самопомич” и Радикальную партию.

«Также считаю необходимым пригласить к прозрачным и публичным переговорам о формировании коалиции Юлию Тимошенко и партии «Батькивщина», «Самопомич» и Радикальную партию, за которую проголосовал миллион украинцев», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 98,01% протоколов с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах, что состоялись 26 октября, партию “Народный фронт” поддержали 22,16% избирателей, “Блок Петра Порошенко” — 21,82%, Объединение “Самопомич” — 11%, Оппозиционный блок - 9,36%, Радикальную партию — 7,45%, ВО “Батькивщина” - 5,68%.