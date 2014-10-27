Ляшко и Оппозиционный блок в коалицию не пригласили - Луценко
12:20, 27 октября 2014Политика
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На сегодняшние переговоры, касающиеся коалиции, приглашены, кроме «Блока Порошенко» и «Народного фронта», «Свобода», «Самопомич» и «Батькивщина».
В коалиции может быть представлено 5 сил / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко.
Читайте такжеПорошенко обещает совместную ответственность президента, премьера, правительства и коалицииОн отметил, что «буквально недавно начались переговоры с «Народным фронтом», по крайней мере, начались консультации между президентом и премьер-министром Украины. И на сегодня запланирована встреча в расширенном формате представителей этих двух политических сил».
«Также сейчас мы предлагаем приобщиться к этим переговорам и упомянутым мной руководителям «партий Майдана» - «Самопомочи», «Свободы» и «Батькивщины», - добавил Луценко.
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