Ляшко и Оппозиционный блок в коалицию не пригласили - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко.

Читайте такжеПорошенко обещает совместную ответственность президента, премьера, правительства и коалицииОн отметил, что «буквально недавно начались переговоры с «Народным фронтом», по крайней мере, начались консультации между президентом и премьер-министром Украины. И на сегодня запланирована встреча в расширенном формате представителей этих двух политических сил».

«Также сейчас мы предлагаем приобщиться к этим переговорам и упомянутым мной руководителям «партий Майдана» - «Самопомочи», «Свободы» и «Батькивщины», - добавил Луценко.