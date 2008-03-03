Ющенко угостил Киркорова пирожными

Президент Виктор Ющенко пил чай с королем российской попсы Филиппом Киркоровым. Это подтвердил газете "Сегодня" замглавы президентской канцелярии Юрий Богуцкий. «Встреча проходила по инициативе самого Киркорова, а также Ани Лорак. Они хотели обсудить с президентом вопрос относительно выступления Ани Лорак на Евровидении, просили его способствовать в чисто организационных вопросах», - рассказывает Богуцкий. По его словам, президент содействовать согласился, обещал, к примеру, с послами поговорить, чтобы не было волокиты с визами, поскольку Лорак нужно совершить перед Евровидением турне. В целом встреча длилась около получаса, в течение которого президент угостил Киркорова чаем с пирожными.