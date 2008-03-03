Ющенко встретится с Тимошенко и Яценюком

В понедельник, 3 марта, в 11.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет традиционную еженедельную встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главная тема совещания - изменения к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законы Украины».