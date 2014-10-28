Bloomberg: Путин не может возглавлять противостояние с США

Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Путин не может возглавлять противостояние с США», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что он испытывал противоречивые чувства, когда читал недавнее заявление президента России Владимира Путина о новой холодной войне, о чем он сказал во время встречи с участниками клуба «Валдай» в России.

Российский лидер обвинил США в том, что американцы, по его мнению, разрушили мировую систему безопасности и предупредил, что не стоит «наезжать» на Россию. Читая его речь, я обнаружил, что во многих местах, соглашаясь, кивал головой – но невозможно полностью принять сообщение Путина, поскольку он не является верным посланником.

Хотя США в одностороннем порядке объявили себя победителем в холодной войне, Россия никогда не признавала своего поражения, даже полуофициально: для бывшего президента Бориса Ельцина, распад Советского Союза был освобождением от деструктивной коммунистической идеологии, которая мешала России воссоединиться с цивилизованным миром. Для меня и многих моих друзей, это было победой, а не поражением.

Как отметил Путин, холодная война не закончилась каким-либо мирным соглашением. Это подарило США одностороннюю свободу действий. Американцы далеко не всегда мудро использовали эту власть. Ситуация в Ираке и Афганистане вряд ли улучшилась после вмешательства США, и то, что Путин называет «растущим пространством хаоса» на Ближнем Востоке является отчасти результатом политики США.

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Соединенные Штаты, как сказал Путин: «продолжают бороться с результатами собственной политики, используя свою мощь для устранения созданных ими же рисков, за что приходится платить все дороже». В этом есть доля правды.

Путин говорил о политически мотивированных санкциях, подрывающих либеральную, рыночную глобализацию – и на самом деле, непродуманные санкции против России и в равной степени неудачные ответные меры Путина – создают деформации в экономике, в результате чего страдают невинные люди. В России санкции способствовали девальвации валюты и безудержной инфляции, а в Европе, они усложняют восстановление экономического роста.

Как это часто бывает, заявления Путина, сделанные на прошлой неделе, были смесью правды, полуправды и откровенной лжи. Это неправда, например, что в 2002 г. США приняли решение отказаться от договора о противоракетной обороне с Советским Союзом, в результате чего больше стран начали развивать свой ядерный потенциал. Как и неправда то, что решение Евросоюза подписать торговое соглашение с Украиной стало причиной «гражданской войны с огромными потерями». Путин любит выстраивать факты в сомнительную цепь причин и следствий.

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Основная проблема, однако, заключается в том, что Путин пытается предложить альтернативу доминирования США. Заявляя о том, что Россия не хочет быть сверхдержавой, он пытался утвердить свое моральное лидерство:

«Нам не нужно вмешиваться куда-либо или кем-то командовать, но руки прочь от нас! И не нужно притворяться, как будто вы управляете судьбой всего мира. Вот и все. И если Россия в чем-то и лидирует, так это в защите норм международного права».

Путинская Россия могла бы быть главной державой – сейчас представить себе это более страшно, чем в любой момент после распада Советского Союза. Тем не менее, это не та держава, которую хочет Путин. Он считает себя уважаемым судьей в мировых спорах, моральным авторитетом, который обеспечивает соблюдение правил. Это, однако, та роль, для которой его карьера делает его особенно непригодным. Факты избирательного правосудия в отношении политических противников, фальсификации выборов, одна из самых дорогих и циничных в мире пропагандистских машин, поощрение увеличения ленивой зависимости от ресурсов, группа друзей-миллиардеров, которые всегда получают государственные заказы и окутанная тайной личная жизнь (единственная российская газета, которая осмелился утверждать, что у него есть любовница, немедленно была закрыта) – все это не позволяет Путину стать убедительным олицетворением Ганди.

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Сегодня легко бросить вызов США по моральным соображениям, и еще легче обвинять американцев в некомпетентности в международных делах. Но моральный лидер должен сделать намного больше, чем это: лучше всего показать собственный пример. Легко понять, почему Путин не очень-то вдохновляет украинцев, подавляющее большинство которых только что проголосовали против пророссийских политических сил. США и их европейские союзники не покупали эти голоса: сопротивление Путину ухудшает экономическую ситуацию в стране, но украинцы отвергают такую репрессивную, невежественную, циничную модель общества, которую он создал в России.

Миру, возможно, потребуются силы, которые смогут бросить вызов США. Но путинская Россия или Китай Си Цзиньпина не отвечают требованиям, поскольку это не те примеры, которым остальные захотят следовать. Претендуя на незаслуженный моральный авторитет, Путин и его коллега сами же разрушают аргументы, которые они приводят для защиты более справедливой, более стабильной международной системы.