Эксперт назвал главный "приз" будущих президентских выборов в Украине

Будущий президент Украины прекрасно понимает, что Запад даст деньги на восстановление Донбасса, утверждает эксперт.

Средства, выделяемые на инфраструктурные проекты, являются главным вопросом будущих президентских выборов в Украине.

Об этом, отвечая на вопрос читателя, заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко во время чата в "Главреде".

По его словам, будущий президент Украины прекрасно понимает, что Запад даст деньги на восстановление Донбасса.

Читайте также"Расчистить политическое поле": эксперт объяснил, зачем Порошенко досрочные выборы"Один нетерпеливый министр (Арсен Аваков) даже назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса — 20 миллиардов долларов, и первым согласился эти деньги освоить. Так что приз будущего президента Украины — это 20 миллиардов на восстановление Донбасса", — пояснил эксперт.

Запад настаивает, что Донбасс должен отстраиваться при активном участии России, отметил он.

"Я думаю, что восстановление Донбасса в политическом, экономическом и социальном плане это будет, скорее, работа Запада и России. В меньшей степени — Украины", — добавил Небоженко.