Россия ничего не сообщала Украине о четвертом гуманитарном конвое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Никакой официальной информации, никаких официальных документов украинская сторона по этому поводу не получала", - сказал Лысенко.

Российские СМИ со ссылкой на МЧС России сообщили, что сегодня, 28 октября, Россия отправит четвертый «гуманитарный конвой» на Донбасс. В составе колонны до 50 машин.

Как сообщал УНИАН, до этого Россия уже трижды отправляла «гуманитарные конвои» на Донбасс. Российские грузовики пересекали границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного комитета Красного Креста.

Читайте такжеВ ОБСЕ признались, что не проверяли российские "гуманитарные конвои"По данным СНБО Украины, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.