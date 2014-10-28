Россия приготовила для Донбасса 50 машин очередного гумконвоя

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС Российской Федерации.

"Планируется, что сегодня в 15:00 мск из подмосковного Ногинска выйдет автомобильная колонна с гуманитарной помощью для населения Донецкой и Луганской областей", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что в составе колонны 50 машин.

Читайте такжеВ ОБСЕ признались, что не проверяли российские "гуманитарные конвои"Это четвертый российский конвой с гуманитарной помощью. Как ранее сообщил статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Владимир Артамонов, ожидается, что четвертый конвой доставит на юго-восток Украины строительные материалы для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, первый «гуманитарный» конвой Россия отправила в Украину 22 августа. Тогда грузовики пересекли границу без согласия украинской власти и без сопровождения представителей Международного Комитета Красного Креста.

Второй конвой въехал на территорию Украины, оккупированную российской армией, 13 сентября.

Третий конвой в составе около 200 грузовиков 20 сентября пересек российско-украинскую границу. Содержание «гуманитарной помощи» не было проверено.

7 октября в Государственной фискальной службе заявили, что не располагают никакой информацией о четвертом «гуманитарном» конвое из России.

В СНБО также отмечали, что в Украину с российской стороны не поступало никаких заявок о намерении введения четвертого «гуманитарного» конвоя.