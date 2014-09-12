СМИ: российский гуманитарный конвой отправится в Луганск 13 сентября
14:29, 12 сентября 2014Политика
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Российский гуманитарный конвой, предназначенный для жителей Донбасса, в настоящее время стоит возле населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области недалеко от украинской границы.
REUTERS
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
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В то же время, как сообщает ИТАР-ТАСС, автоколонна с российской гуманитарной попощью находится в Донецке Ростовской области и 13 сентября отправится с КПП "Изварино"в Луганск.
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