СМИ: российский гуманитарный конвой отправится в Луганск 13 сентября

14:29, 12 сентября 2014
Политика
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Российский гуманитарный конвой, предназначенный для жителей Донбасса, в настоящее время стоит возле населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области недалеко от украинской границы.

REUTERS

Об этом сообщила Государственная пограничная служба. 

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В то же время, как сообщает ИТАР-ТАСС, автоколонна с российской гуманитарной попощью находится в Донецке Ростовской области и 13 сентября отправится с КПП "Изварино"в Луганск.

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