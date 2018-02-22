Пользуется услугами американских лоббистов и не владеет английским: СМИ собрали 9 "красноречивых" фактов о Тимошенко

Журналисты решили напомнить украинцам о некоторых значимых деталях биографии Тимошенко.

Популист, человек с левацкими взглядами, способный пойти на самые сомнительные союзы. И при всем этом — самый рейтинговый кандидат в президенты страны. Все это — она, Юлия Тимошенко, недавнее прошлое и возможное будущее Украины.

В выпуске издания "Новое врямя" журналисты напомнили об интересных фактах и деталях биографии Юлии Тимошенко.

Вот некоторые из них.

1. Тимошенко присутствовала на заседании Совбеза 28 февраля 2014 года, в самый разгар аннексии Крыма. Она категорически высказалась против введения военного положения в стране и на полуострове.

2. Тимошенко пользуется услугами американских лоббистов. Счета за эти услуги среди прочих юрлиц оплачивает офшорная компания Wargrave, которая также присутствует в схеме экс-депутата НФ Николая Мартыненко, способствовавшей выводу денег с Восточного ГОКа. Дело расследует НАБУ.

3. Тимошенко не владеет английским языком. При общении с иностранными политиками ее переводчиком выступает Григорий Немыря, который в прошлом был вице-премьером в правительстве Тимошенко.

4. Тимошенко, будучи в 1999–2001 годах вице-премьером по вопросам энергетики, ввела обязательность расчетов за электроэнергию в денежной форме вместо бартеров и взаимозачетов, которые составляли тогда порядка 95% платежей в отрасли. Это положило начало нынешней модели существования рынка электроэнергии. Экономические аналитики оценивают эту инициативу Тимошенко как одну из немногих, позитивно воспринятых рынком. После этого вырос интерес иностранных инвесторов к украинским облэнерго.

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5. В 2009 году, при премьере Тимошенко, НАК Нафтогаз Украины разместил евробонды на $ 500 млн. Тогдашнее законодательство обязывало госкомпании не менее 75% выпуска евробондов проводить на украинских фондовых площадках, чей спрос на такие бумаги был ограничен. Чтобы дать возможность Нафтогазу осуществить весь выпуск на заграничной бирже, Тимошенко в обход законодательства написала специальное распоряжение для Нацбанка, который предоставил необходимое разрешение. Однако менять законодательство Тимошенко не стала.

6. По данным VoxCheck, ведущими каналами распространения месседжей Тимошенко являются ТВ (76,32%), официальный сайт Батькивщины (14,91%) и трибуна Верховной рады (8,77%). В соцсетях Тимошенко малоактивна.

7. Политтехнологами Тимошенко в разные годы были Олег Медведев и Тарас Березовец. Сегодня Медведев работает спичрайтером президента Петра Порошенко, а Березовец — ведущим телеканала Прямой, который также связывают с главой государства.

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8. Зятем Тимошенко является бизнесмен Артур Чечеткин, который стал мужем Евгении Тимошенко после ее развода с британским рокером Шоном Карром (ныне покойным). Чечеткин является миноритарным акционером Укрбудинвестбанка.

9. Правительство Тимошенко в январе 2009-го подписало пакет газовых соглашений с РФ, согласно которым цена на газ резко возросла до $ 450 за тыс. куб. м, хотя европейские страны платили намного меньше. В соглашениях зафиксировали принцип “бери или плати”, который обязывал Украину платить даже за не выбранный по контракту газ. Когда НАК Нафтогаз Украины в 2014-м перестал выполнять эти условия, Газпром подал иск в Стокгольмский арбитраж, требуя $56 млрд. К счастью, в декабре 2017-го российская газовая монополия проиграла суд.