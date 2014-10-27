В Раду от Харьковской области проходят брат Добкина и Хомутынник

Об этом сообщает «Украинская правда». Так по округу №168 по результатам обработки 61,36% голосов победил "регионал" Валерий Писаренко, который считается человеком Андрея Портнова. Он имеет 30,29%. Экс-депутат-тушка Виталий Немилостивый отстает более чем на 10%.

По округу №169 по результатам обработки 87% протоколов побеждает член "Народного фронта" Александр Кирш, который набрал 24,87% голосов. Его оппонент Владимир Скоробагач, депутат харьковского горсовета от группы Молодые регионы пока получил 22,65% голосов.

По округу №170 с большим отрывом побеждает "регионал" Дмитрий Святаш - 33,9%. Его оппонент Анатолий Родзинский набирает 16,4%.

На округе №171 по итогам обработки 54,21% протоколов лидирует "регионал" Виталий Хомутынник, который пока имеет 30,72%, его ближайший соперник Инна Чуйко от "Народного фронта" имеет 23,1%.

По округу № 172 лидирует Владимир Мисик, который на прошлых выборах был выдвинут на выборы Партией Регионов.

По 173 округу с существенным отрывом по результатам обработки 65,54% протоколов побеждает "регионал" Анатолий Денисенко.

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По округу № 174 также с большим отрывом побеждает "регионал" Александр Фельдман.

Также с большим отрывом побеждает регионал Владимир Кацуба на округе №175 по итогам обработки 65,17% протоколов.

По округу №176 по результатам обработки 90,44% протоколов побеждает Дмитрий Шенцев с 54,97% голосов. Его ближайший соперник Степан Гавриш набрал 7,3% голосов.

По округу №177 по итогам обработки 88,02% протоколов побеждает Виктор Остапчук, которого на прошлых выборах в Раду выдвигала Партия регионов по этому же округу.

По 178 округу побеждает брат Михаила Добкина -Дмитрий с 34,04% голосов.

По 179 округу борьба идет между Василием Грицаком и Анатолием Гришфельдом, выдвинутым на прошлых выборах Партией регионов 18,76% и 17,66% -соответственно.

По округу 180 с большим отрывом побеждает Александр Биловол, который ранее входил во фракцию Партии регионов.

По округу 181 по результатам обработки 51,05% протоколов побеждает Евгений Мураев, который ранее входил во фракцию Партии регионов, пока за него отдали голоса 55,05%.

Ранее сообщалось, что после обработки 100% голосов в 45-м округе Донецкой области лидирует самовыдвиженец, член Партии регионов Ефим Звягильский.