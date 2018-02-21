В Конституционном суде Украины избрали нового главу

Председателя Конституционного суда Украины судьи избрали путем тайного голосования.

Станислав Шевчук избран председателем Конституционного суда Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в суде. Председателя КСУ судьи избрали путем тайного голосования.

Позже в Конституционном суде Украины подтвердили, что КСУ возглавил Станислав Шевчук.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Конституционного суда Украины и правового мониторинга, сегодня, 21 февраля, на специальном пленарном заседании КСУ председателем суда был избран Шевчук.

Читайте такжеКСУ отменил запрет возглавлять вузы депутатам, голосовавшим за "диктаторские законы"В суде отметили, что Шевчук стал судьей Конституционного суда 13 марта 2014 года. Он доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Был также судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Как сообщал УНИАН, должность председателя Конституционного суда вакантна с 18 марта 2017 года, когда истек срок полномочий Юрия Баулина.

Согласно регламенту КСУ, нового председателя необходимо избрать не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность главы стала вакантной. При этом, согласно ст. 148 Конституции, КСУ избирает председателя из своего состава на специальном пленарном заседании суда. Сейчас в КСУ работают 15 судей, которые полномочны избрать нового председателя суда.

Шевчук назначен судьей Конституционного суда по квоте Верховной Рады в марте 2014 года.