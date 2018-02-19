В Сербии арестованы две украинки из Луганска - СМИ

Женщины пытались снять дом старого Генштаба с помощью дрона.

Военная полиция Сербии арестовала двух гражданок Украины и двоих граждан США, которые с помощью дрона пытались снять дом старого Генштаба Сербии.

Об этом сообщают сербские СМИ, в частности B92, пишет РБК-Украина.

Как сообщается, факт ареста подтвердил и Министерство обороны Сербии, отметив, что задержанные украинки родом из Луганска. Как сообщают СМИ, арестованных передали в руки полиции, дело находится на рассмотрении прокуратуры и полиции.

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Арест иностранных граждан подтвердил президент Сербии Вучич, который сказал, что это не "нечто опасное". Больше информации он получит после встречи с представителями сербских спецслужб.

Отметим, что на сегодняшний день в указанном доме находятся Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии. По данным сербских СМИ, здание является важным в командной системе армии Сербии, поскольку значительную часть своей деятельности в ней проводит министр обороны Александр Вулин.