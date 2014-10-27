В одном из округов Донецкой области победил 81-летний регионал

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

81-летний Звягильский набрал 72,73% голосов. Таким образом, он в седьмой раз становится депутатом Верховной рады.

На втором месте за ним по округу идет кандидат от "Блока Петра Порошенко" Виталий Юрко, который набрал 12,4% голосов. Третье место занял самовыдвиженец Евгений Ищенко-Гиллер, за которого проголосовали 7,9% избирателей.

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Одномандатный избирательный округ №45 включает в себя Киевский район Донецка, Авдеевку, Ясиноватую и Ясиноватский район Донецкой области.

В Донецкой области голосование проходило в 12 округах, но только в шести из них открылись все избирательные участки. На шести других округах проведение выборов осуществлялось лишь частично.