Генерал США об украинском ВПК: Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки?

Экс-командующий сухопутных сил США в Европе Бен Годжес высоко оценивает мужество и боеготовность украинских военных, однако его поразила очень слабая координация в военно-промышленном секторе Украины.

Как сообщает «Голос Америки», об этом американский генерал рассказал на брифинге в Хельсинской комиссии, посвященном европейской безопасности.

Читайте такжеМуженко распорядился подготовиться к принятии Javelin на вооружение ВСУГенерал, в частности, поделился своими впечатлениями от визита на Харьковский танковый завод.

"Я увлекаюсь историей и слышал про Харьковский танковый завод. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой, там был разработан и производился", - сказал Годжес.

"Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это? - "Это на экспорт" - "Экспорт? Вы просите Джавелины, а сами экспортируете танки?", - удивился военный.

По мнению Годжеса, слабая координация в оборонном секторе Украины связана с отсутствием прозрачности в отрасли.

«У них есть техническая возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, каким образом построена их оборонная промышленность и недостаточной прозрачности, они не покупают или не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше, но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор", - подытожил генерал.

Бен Годжес также заявил, что "Джавелины" в руках украинцев способны изменить то, как российские военные воспринимают конфликт на востоке Украины и заставить их пересмотреть свое поведение.