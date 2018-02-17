В МИД Украины назвали необоснованным разочарование канцелярии президента Польши переговорами Розенко и Глинского
В Министерстве иностранных дел Украины назвали необоснованным разочарование канцелярии президента Польши заседанием украинско-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в микроблоге Twitter.
«Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным глубокое разочарование результатами переговоров, опубликованное канцелярией президента Польши», - заявил дипломат.
Как сообщал УНИАН, в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьер-министров двух стран, состоявшихся 16 февраля.
«Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу - отмена запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины - означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры, установленный президентами обеих стран, что существенно влияет на отношения», - говорится в заявлении.
Читайте такжеЗакон о запрете "бандеровской идеологии" может создать угрозу для украинцев в Польше – Розенко«Мы надеемся, что запрет будет отменен в ближайшее время в духе исполнения обязательств», - добавляется в заявлении.
***13 декабря 2017 года президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.
Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стало разрушение памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мемориальных мест в Польше.
Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.