В МИД Украины назвали необоснованным разочарование канцелярии президента Польши переговорами Розенко и Глинского

Украинские дипломаты утверждают, что участники переговоров положительно оценили встречу вице-премьеров.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали необоснованным разочарование канцелярии президента Польши заседанием украинско-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в микроблоге Twitter.

«Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным глубокое разочарование результатами переговоров, опубликованное канцелярией президента Польши», - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьер-министров двух стран, состоявшихся 16 февраля.

«Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу - отмена запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины - означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры, установленный президентами обеих стран, что существенно влияет на отношения», - говорится в заявлении.

Читайте такжеЗакон о запрете "бандеровской идеологии" может создать угрозу для украинцев в Польше – Розенко«Мы надеемся, что запрет будет отменен в ближайшее время в духе исполнения обязательств», - добавляется в заявлении.

***13 декабря 2017 года президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства. В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стало разрушение памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мемориальных мест в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.