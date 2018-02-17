Закон об Институте нацпамяти должен рассказать миру об отсутствии "польских лагерей смерти" - премьер Польши

Моравецкий заявил, что Польша в течение 45 лет после Второй мировой войны не могла защищать на международной арене свою позицию, потому что не была "независимым государством".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркивает, что закон об Институте национальной памяти должен донести миру, что во время Второй мировой войны не было "польских лагерей смерти".

Об этом глава польского правительства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В частности, по поводу закона об Институте национальной памяти к польскому премьеру обратился журналист из Израиля, который пишет для издания New York Times. Журналист сообщил, что его родители родились в Польше, а когда началась Вторая мировая война, его мать пыталась спасать евреев от немцев. Однако, по словам журналиста, соседи-поляки сообщили гестапо, что его мать помогает скрываться евреям.

"После войны моя мать поклялась, что никогда не будет говорить по-польски - до конца своей жизни не скажет ни слова. Если я правильно понял, после того, как этот закон вступит в силу, меня сочтут преступником в вашей стране за то, что я говорю об этом", - сказал журналист.

Он спросил Моравецкого, с какой целью принимали этот закон, и что польские власти пытаются этим законом сказать миру.

Эти слова вызвали в зале бурные аплодисменты.

В свою очередь, глава польского правительства заявил, что, согласно закону об Институте нацпамяти, не будут наказывать за высказывания, если кто-то будет говорить, что, кроме немцев, преступления против евреев совершали сами евреи, или русские, или украинцы, или поляки.

По его словам, польские дипломатические учреждения за границей только в 2017 году 260 раз вынуждены были реагировать на высказывания "польские лагеря смерти" и "польские концентрационные лагеря».

"Дамы и господа, не было польских лагерей смерти", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что "были немецкие нацистские лагеря смерти".

В связи с этим он подчеркнул, что Польша теперь должна объяснять, что в течение почти 45 лет после окончания Второй мировой войны не могла четко защищать свою позицию, поскольку "не было независимого Польского государства".

По словам Моравецкого, он приглашает к дискуссии относительно исторических исследований всех, кто хочет знать об ужасных событиях во время Второй мировой войны и о немецкой оккупации в Польше.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд Польши.

Читайте такжеНа консульстве Польши в Киеве вывесили "доску польских преступлений против Украины" (фото, видео)В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов. В Министерстве иностранных дел Израиля выражали надежду, что польские власти внесут изменения в закон об Институте нацпамяти.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что закон об Институте национальной памяти не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.